Virtuaalreaalsus kinnitab Eesti kinnisvaraturul kanda

«Senini on kogemus näidanud, et meie projektides on maja valmimise ajaks 90-95 protsenti korteritest müüdud. See tähendab, et kliendid langetavad ostuotsuse nö paberil maja projekteerimise või ehitamise faasis, ilma majas varem käimata. Tahame muuta otsustusprotsessi veelgi lihtsamaks ja läbipaistvamaks ning võtame esimesena Eesti kinnisvaraarendusturul kasutusele virtuaalreaalsuse,» rääkis Scandium Kinnisvara arendusjuht ja partner Kalle Aron.