Fotod: aita valida Eesti parimat lastetoodet

Idee autori, Eesti Disainerite Liidu (EDL) esinaise Ilona Gurjanova sõnul ajendas konkurssi korraldama asjaolu, et Eestis napib kodumaise päritoluga funktsionaalseid, harivaid, kasutajasõbralikke laste tooteid.

Konkurss jätkab EDL initsiatiivi tuua turule tooteid, mille järgi on märgatav nõudlus. Eelnevalt on mitmed tuntud hittooted nagu «Lipspõll», «Velkur», «Vaikusemurdja» jt. saanud hoo sisse just konkurssidest: «Väike Asi», «Meeste Asi» või «Sellist kinki ma tahaksin».