Uus muinsuskaitseseadus teeb kaitsealuste kodude omanike elu lihtsamaks

«Mälestised säilivad kõige paremini, kui need on kasutuses ning selle tagamiseks vajamegi uut ja kaasavat lähenemist. Rikas kultuuripärand on osa meie identiteedist ja teeb Eestist just sellise Eesti, nagu me teda teame. Väärtuslik elukeskkond parandab meie kõigi elukvaliteeti ja elavdab ka turismi,» ütles kultuuriminister Indrek Saar. «Uus muinsuskaitseseadus loob meie rahvusliku rikkuse säilimiseks ja kogu kultuuriväärtuste valdkonna arengule paremad võimalused,» lisas minister.