Fotod: hakkaja naine andis köögile väga odavalt täiesti uue välimuse

Bre Bertolinil oli uues kodus köök, mis vastas väga paljudele nõudmistele: see oli üldjoontes heas seisukorras, väga mahukas, hästi valgustatud ja mõnusa köögisaarega. Paraku ei meeldinud Brele absoluutselt köögi disain.

FOTO: brepurposed.porch.com

Niisiis otsustas ta, et asja tuleb muuta, aga ilma, et mööbel selle käigus vahetusse läheks ja kindlasti ilma, et see tema rahakotti augu näriks. Nii ka sündis: suures osas tänu kõigest ühele värskele värvikihile.

«Otsus kapid üle värvida oli väga õige. Värvi peale ei kulunud palju raha, seda oli lihtne ise teha ja nii sain kujundada köögi, mis vastab minu maitsele,» ütleb Bre.

Enne valge ja bordoopunase seguga dekoreeritud köök on nüüd erk ja valge, sekka pisut halle toone. Pilti ilmestavad kullatud segisti, laetuled ja kapinupud. Ka tööpinnad plaanib Bre korraliku täispuidu vastu vahetada, kuigi praegugi on pilt päris ilus.

FOTO: brepurposed.porch.com

Kappidele on lisaks pandud uued liistud, et uksed nii igavad ei tunduks. On võimatu tuvastada, et liistud originaalis nende uste juurde sugugi ei kuulunud.