Remondiblogi: väike valearvestus paiskas köögi ehitamise peapeale

See plaan oli meil paigas kuni selle päevani, kui ma meie naabermajas tehtud fotodel nägin ilusat restaureeritud tellisseina. Tellist eksponeerida tahtsime juba magamistoas ja kontoris, kuid seal oli meie pea 140 aasta vanune tellissein väga kõver, viltu ehitatud ja lisaks kõigele oli kunagise väljalõhutud ahju kohale topitud suvaliselt katkiseid telliseid. Midagi ilusat selles seinas ei olnud, seega need seinad sai kiirelt kinni ehitatud.

FOTO: Shutterstock

Köögi ja esikuga samas tellisseinas paikneb meil aga saun ja vannituba, kus nägime pärast krohvi mahavõtmist palju ilusamat tellist ja sirgemat seina. Seal kahjuks ei olnud võimalik meil tellist näha jätta. Kui aga enam-vähem sirge ja ilus tellis tuleks välja ka köögi ja esiku krohvi alt, on mul hirmus kiusatus ette võtta suur restaureerimistöö ja tellis paljalt näha jätta. Olen vaikselt asunud end sel teemal juba harima: kuidas krohvijäägid tellistelt eemaldada, kuidas katkiseid telliseid välja vahetada, kuidas vuuke taastada ning kuidas tellissein viimistleda, et ta tolmama ei jääks ja mustust tõrjuks. Tundub aeganõudev ja närvesööv töö, kuid tulemused on tõeliselt kaunid.

Köögis tellisseina eksponeerimisega on mul aga neli murekohta. Esiteks: kuidas parandada endine ahju slepe läbiviik korstnajalas, nii et see võimalikult autentne ja nähtamatu välja näeks. Hetkel on see "auk" meil üpris lihtsalt segu ja tellistega kinni pandud, aga nii see kindlasti jääda ei saa.

Teiseks on mul suur mure naabrite ventilatsioonitoruga: me võiksime selle küll uue roostevabast terasest variandiga asendada, aga ma pole kindel, et see visuaalselt eriti ilus jääks või kas see hakkaks meie pliidi kõrval olevat kitsast kappi segama.

Kolmandaks tuleb läbi mõelda pliiditagune sein: kas seda peaks kuidagi kaitsma klaasi või mõne muu materjaliga või on õigesti viimistletud tellis piisavalt rasva tõrjuv, et see tellis seal pliidi taga paari aastaga õudne välja ei näeks.

Viimaks tuleb tellisseina eksponeerimise puhul hoolikalt läbi mõelda, kuidas viimistleda köögi vasakpoolne sein ja kappidevaheline seinapind paremal pool. Minu mõte oli seal kasutada hoopiski vertikaalset laudist, mida leiab meie kodust pea igast ruumist, aga ma pole päris kindel, kas see tellisega ikka hästi kokku sobib. Või köögist liialt suvilalikku muljet jäta.