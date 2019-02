Sisekujundajad manitsevad: jalgadel vannide aeg on ümber

Jalgadel vann võib silmale ilus vaadata olla, ent rahakotile on see üsna raske koorem, mida kanda, vahendab domain.com.au. Elegantsete vannidega kaasnevad veekahjustused ja kulud kaaluvad tavavannide soetamiskulu mitmekordselt üle. Neid on kohutavalt raske ülejäänud vannitoaga kombineerida ning ka nende hooldus ja paigaldus ei pruugi just kõige taskukohasem olla. Jalgadel vann võib lisaks vannitoa planeeringu pea peale pöörata ning kõige muu taustal visuaalselt kohmakalt mõjuda.