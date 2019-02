Kristiinesse kerkivas kõrghoones müüakse Eesti üht kalleimat luksuskorterit

«Oleme Torni 20. korrusele planeeritud 600 ruutmeetrise penthouse’i, mis on meile teadaolevalt hetkel suurim ja tõenäoliselt ka kalleim müügis olev korter Eestis, milletaolist siin varem nähtud ei ole. Luksusliku elupinna hind on ligikaudu kolm miljonit eurot,» ütles Endoveri müügidirektor Marko Männimets.

Luksuskorteris on 400 ruutmeetri jagu elupinda. Lisab kuulub sinna üle 200 ruutmeetrine katusel asuv klaasist seintega talveaed. Lisaks sellele on katusekorter varustatud innovatiivsete targa kodu lahendustega. Privaatsust ja turvalisust lisab asjaolu, et eluruumidesse on liftiga ligipääs vaid korteriomanikel.