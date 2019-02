Kinnisvaraportaal: turul ei ole üldiseks hinnalanguseks ruumi

Korteritehingute arv on oluline turu indikaator, mis annab otseselt aimdust kinnisvaraostjate soovidest ja meelsusest. Kui tehingute arv kasvab, on ostjad optimistlikud. Tehingute arvu langus viitab aga nende pessimismile ja turu küllastumisele ehk asjaolule, et enamus koduostu endale lubada saavatest inimestest on ostu juba teinud, vahendab kinnisvaraportaal KV.EE.