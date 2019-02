Ootamatu detail võib peagi meie magamistubadest kaduda

Magamistoad ning nende kujundus keerlevad üldjuhul ühe peamise detaili - voodi ümber. Voodite eesmärk ja roll meie kodudes on aastate jooksul kord ühele, kord teisele poole nihkunud. Ka kunagi tähtsaks peetud voodikatted on inimeste huviorbiidilt kadunud.

Selgub, et inimesed on voodi tegemise tüütu kohustuse oma päevakavast sootuks välja jätnud, mistõttu on ülemaailmselt täheldada ka teatavat langust voodikatete müüginumbrites, vahendab housebeautiful.com.