Omafinantseeringu puudumisel tasub koduostjal arendajalt muid võimalusi uurida

Nordic Brokers müügikonsultant Kristel Rääk sõnas, et kui täna minna panka sooviga leida rahastamisvõimalust majale, saab seda krundile keskmiselt 50 protsendi ulatuses ja pärast majakarbi valmimist üldjuhul 80 protsendi ulatuses. Ta rõhutas, et lisaks peab kõiki vaheetappe assisteerima ka kinnisvarahindaja, mis tõstab koduostja kulutusi veelgi.

Osturaha leidmiseks realiseerivad inimesed tihti olemasoleva kodu, andes selle pangale lisatagatiseks, et uue maja ehitust finantseerida, ja alles pärast uude majja kolimist müüvad vana kodu. «See on aga kokkuvõttes päris kallis, sest kaasnevad täiendavad kulud – kinnisvarahindamised, hüpoteegi- ja notaritasud,» ütles Rääk.

Müügikonsultandi sõnul on kinnisvaraarendajad täna pakkumas alternatiivseid lahendusi, kuidas kodu ostuks puuduolev summa leida ning valikuvõimalusi peab julgelt küsima. «Inimesed püüavad rahastamise teemasid vältida, aga mõistlik on oma olukord ära rääkida, sest siis saab müüja võimaluse kaasa mõelda ja omalt poolt aidata,» julgustas Rääk.

Näitena tõi Rääk välja Veskimöldre uusarenduspiirkonna, kuhu krunti valides saab kodusoovija teha sissemakse vaid nõutava omafinantseeringu osas, mis tavapäraselt on 15 protsenti. «Ülejäänud 85% tasutakse, kui maja on valmis, see on hinnatud ja pangalaen avanenud. Vahepealse ehitusaegse finantseerimise võtab arendaja enda kanda,» sõnas ta.

Veskimöldre piirkonda arendava Brave Capitali juhatuse liige Veljo Kuusk selgitas, et sageli on uue elukoha ostjate finantsvõimekus küll piisav, kuid ajaraam, milles muutust ellu viia, jääb tarbijale kitsaks ning seetõttu saavad aidata just arendajad. «Uut kodu sooviv inimene valib endale maja ning krundi välja, tema olemasolevale kodule tehakse pakkumine ning sissemakse järel võib rahulikult vanas kodus edasi elada, kuni uus maja on lõplikult valmis,» sõnas Kuusk. Ta lisas, et samal ajal saab arendaja aidata vana elukohta ka müüa ning kogemus ütleb, et tehing saab enamasti realiseeritud uue elupaiga üleandmise tähtajaks.