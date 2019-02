Lahendus, mis peaks olemas olema absoluutselt igas lastetoas

Iga lapse toas peaks tänapäeval olema nimelt oma kindel koht lugemisnurgal. See peab olema hoolega läbimõeldud osa toast, kus lapsele on loodud kõik tingimused selleks, et mõnusalt lugeda, vahendab portaal Realtor.

Kuna laste vähene huvi lugemise vastu on üha süvenev probleem, tuleb lapsevanemal anda endast kõik, et järeltulijail oleks tahtmist raamatuid lugeda. Lugemisnurk on selleks suurepärane lahendus.

«Lastele meeldivad kõikvõimalikud peidetud, varjatud ja salajased paigad,» räägib kodukujundusekspert Darla DeMorrow. Kui lugemisnurk on õdusalt sisustatud, muust toast ehk pisut eraldatud, varustatud patjade, kardinate, piisava hulga lugemis- ja meeleolulampidega, ei suuda lapsed sellele vastu panna, räägib ta.