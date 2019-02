Fotod: tüüpilises Mustamäe paneelikas on müüa unistuste kodu

Mustamäel on 1967. aastal ehitatud paneelmajas müüa kolmetoaline teise korruse korter, mis on esmaklassiliselt renoveeritud. Päris kindlasti on tegemist suurepärase koduga inimesele, kes nõukaaegseid kortermaju ei välista.

Korteris on teostatud korralik remont ja paigaldatud uus elektrisüsteem, kõik toad asetsevad eraldi. Köögis on korralik kvaliteetne eritellimusmööbel koos nõudepesumasinaga. Vannituba on suur, kus on ruumi ka seinakappidele.