Fotod: ehitajale ettemaksu maksnud mees peab raseda naisega laastatud maja pööningul elama

Septembris puhkusereisilt naasnud paar avastas, et nende maja välissein oli kavandatud laienduse kohalt maha lõhutud ja interjöör täielikult ilmastikumõjudele avatud. Paaril ei jäänud üle muud, kui end oma lõhutud kodu pööningul sisse seada, kusjuures Toria on lapseootel.

Ehitusettevõttet EJP Building Ltd. ja selle omanikku Eddie Pollardit pole neil õnnestunud endiselt tabada. Ettemaksu tasunud paar avastas oma õuduseks, et firma on kõrvaldatud ja nende raha läinud. Viimati suhtlesid nad ehitajaga eelmise aasta septembris, kui too väitis, et on haiglas.