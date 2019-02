Teaduslikult tõestatud: neli asja, mis peavad olema igas kodus

Amsterdami Vrije ülikooli teadlased on kindlaks teinud, et need kaks tooni tekitavad kõige enam õnnetunnet. Samas on mõistagi tegemist julgete värvitoonidega, nii et enne, kui nende kasuks otsustad, tuleks katsetada, kuidas need interjööri sobivad. Heaks keskteeks on näiteks aktsentsein.