Tõenäoliselt ei oska sa pesumasinat õigesti kasutada

Nimelt, kirjutab portaal Ideal Home, laevad peaaegu kõik pesumasinaomanikud masina liiga täis. See tähendab, et neil pole ruumigi puhtaks saada, samuti tulevad riided masinast välja kortsulisena.

Üldiselt on iga pesumasina juhises öeldud, kui mitu kilo pesu mingi programmi puhul masinasse panna tuleb, aga kui sa oma riideid päris kaaluda ei taha, siis võid laias laastus arvestada, et üks riietekomplekt ehk outfit kaalub kilo.

Reegel on, et puuvillase ja linase pesu puhul peaks trumli ülaossa jääma kahe rusika jagu ruumi. Villase ja sünteetilise kanga puhul peaks ruumi jääma poole trumli jagu. Mõned uuemad pesumasinad kaaluvad ise enne pesutsükliga alustamist pesu üle ja annavad märku, kui seda liiga palju on.