Fotod: köögi kaasaegseks remontinud naine saab internetis kurja tagasisidet

Tiffany Kalloor kujundas ümber oma klassikalise, lillemustritega rikastatud köögi. Kuigi naine on ise tulemusega äärmiselt rahul, sai ta internetist tehtud tööle palju kriitikat.

Oma kööki Instagramis ja mitmes koduportaalis jaganud naisele öeldakse, et eelmine, klassikaline lahendus on kordades parem. Neid, kellele uus köök meeldib, on pigem vähem.

Tiffany uus köök on väga kaasaegne: lihtsad valged kapid, kuusnurksed plaadid, ühesõnaga kõik väga hetkemoe järgi. Samas eelmine lahendus oli pigem ajatu klassika, mis kunagi moest ei lähe, mistõttu talle heidetakse ette mõtlematust.

«Tegemist on IKEA kataloogi köögiga. Selliseid näeb igal pool ja mulle isiklikult ei meeldi need üldse,» arvab üks Facebooki kasutaja naise ümberkujundatud kööki kommenteerides.

«Milline hull võtab ilusa, klassikalise köögi ja teeb sellest midagi sellist, mis aegub mõne aastaga?!» küsib teine.

«Kui selle esialgse köögi kohta öeldakse, et see on aegunud, siis ilmselt olen mina ka. Mulle väga meeldib ilus ehe klassikaline köögimööbel, see kestab ajast aega, erinevalt kaasegsest lahendusest,» ütleb sisustusportaali Apartment Therapy kommentaator GTCrafts.

«Mind muudab see uus versioon lihtsalt kurvaks. Lootsin natuke, et «enne» ja «pärast» sildid on vahetusse läinud. Esimeses köögis on nii palju sügavust ja iseloomu, teises köögis pole mitte mingit isikupära,» lisab kasutaja Judith.