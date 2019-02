Eestis menukas planeeringulahendus käib kulukate probleemidega käsikäes

Kõrged laed, avar planeering ning maast laeni aknad on väga paljude koduotsijate huviorbiidis. Paraku ei pruugi kõik ihaldusväärne kuigi otstarbekas olla, mistõttu manitsevad asjatundjad inimesi kõrgete lagede fenomenist mitte välja tegema. Kõrgete lagedega kodudes on Ameerika Ühendriikidest pärit maakler Caroline Bassi sõnul reeglina rohkem muret kui neis, kus on tavakõrgusega laed.