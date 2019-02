Fotod: Harjumaal on müüa maja neile, kel kõrini värvitutest kodudest

Keila kesklinnas asuv vana palkmaja on põhjalikult renoveeritud umbes 20 aastat tagasi. Eramu on väga hea asukohaga ja sobib ka äriliseks tegevuseks, vahendab kinnisvaraportaal City24.ee.

Maja esimesel korrusel paiknevad tuulekoda, esik, köök, elutuba, kabinet, magamistuba, sisseehitatud kapid, riiulid. Juurdeehitatud osas esik, WC, dušinurk, saun, sahver, Teisel korrusel trepihall, kolm avatud tuba, hulgaliselt sisseehitatud panipaiku. Maja all osaline kelder.

Tegemist on tugeva palkhoonega. Põhjaliku renoveerimise ja laiendamise käigus vahetati välja kulunud osad, samas püüti säilitada vana. Ehitati kolm uut korstent, kaks uut ahju, uus puupliit. Vanade põrandate asemele paigutati alt soojustatud uued põrandad, ehitati uued männipuidust laed.

Maja palkide olukorda on kontrollitud, lisati uus täiendav soojustus kivi- ja klaasvilla ning tuuletõkkega. Väljapoole kuuselaudis, pealispind kaeti puiduõliga. Eramule on juurde ehitatud teine korrus. Teise korruse siseviimistlustööd said valmis 2014. aastal.