Väga huvitav uus lähenemine muudab köökide välimust märkimisväärselt

Ülemaailmselt on üha menukamaks muutumas üks üsna vastuoluline trend: värviline köögivalamu, vahendab portaal The Kitchn.

Sisekujunduseksperdid leiavad, et tegu on väga hea lahendusega, kui eesmärgiks on kööki isikupära lisada. Köögiomanikud on aga kõhklevad: erksavärviline ese köögis on üsna pretensioonikas ja kui värvilaik mõne aja pärast enam ei meeldi, siis valamu väljavahetamine võib kujuneda üsna kulukaks.