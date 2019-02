Põhjalik turu-uuring paljastab, kes Eestis tegelikult kinnisvara ostavad

Kinnisvaraportaal KV.ee on viinud läbi põhjaliku 2019. aasta kinnisvaraturu uuringu. Uuringus osales kokku 1000 inimest. Sel nädalal vaatame lähemalt, et kes on suurimad kinnisvaraportaalides uudistajad, millise sihtrühma hulgas on suurim soov kinnisvara üürida ja kes jõuavad suurema tõenäosusega tehinguni.