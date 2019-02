Naine teenis sõidujagamisteenusega majaremondi raha

Enda sõnul on Shaikh suutnud sellest teha tulusa äri, mis toob talle praegu lisasissetulekuna igakuselt sisse umbkaudu 1700 eurot. Lihtsa lisateenimisallika avastas naine üsna juhuslikult, kui sõidujagamisteenuse platvormi Drivy kaudu prooviks enda autot jagama hakkas.

Kui naine nägi, kui tulusa teenusega on tegu, ostis ta mõned autod juurde ja teenis seeläbi ka rohkem. Kahe aastaga on ta enda sõnul teeninud raha, millega sai remontida terve eramaja.

Shaikh teab, et ta pole sugugi ainus, kes on avastanud, et kui sõidujagamisteenusele põhjalikumalt keskenduda, võib sellest saada väga tulusa äri.