Fotod: Harjumaal on müüa harukordselt ehedana säilinud enam kui 100 aastane talu

Kopli talu valmis enam kui sada aastat tagasi. Tegemist on maakivivundamendile ehitatud palkmajaga, mis on tõeline leid ajaloohõngu austavale inimesele, vahendab kinnisvaraportaal City24.ee.

Eluruumide osas on majas võimalikult autentselt renoveeritud: palgid on puhastatud, paigaldatud on uus laudpõrand ja sepistatud hingedel uksed, puitaknad, lagi värvitud, kamin taastatud.