Uute ja vanade korterite hindades on väga suured käärid

Kasvav huvi järelturu korterite järele on eriti suur magalapiirkondades, kus uute ja renoveeritud vanade korterite hinnavahe on kujunenud juba päris märkimisväärseks.

«Viimase poole aasta kinnisvaramüügi statistika näitab selgelt, et uute korterite pakkumishinnad äärelinnas on järsult kasvanud, mis tähendab, et hinnatundlikumate ostjate, näiteks noorperede võimalused osta kortereid uusarendusse on vähenenud,» rääkis Uus Maa maakler Kairi Vanem, lisades et tänases turusituatsioonis on oluliselt jõukohasem järelturukorteri soetamine.