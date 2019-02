Fotod: enam kui sajandi ühe suguvõsa valduses olnud talukompleks otsib uut pererahvast

Lahemaal pakutakse müügiks üht erakordse ajaloo ning sisuga talukompleksi. Talu on esmakordselt kasutusele võetud 1890 aastal ja olnud siiamaani vaid ühe suguvõsa valduses, vahendab kinnisvaraportaal City24.

Talu on täielikult renoveeritud ja kaasajastatud vastavalt tänapäeva nõuetele. Sealjuures on säilitatud ka autentne talumiljöö.

Talukompleksi peamaja on varustatud tsentraalse veesüsteemiga kohalikust puurkaevust. Kanalisatsioon on lahendatud lokaalse mahutiga. Krundile on väljastatud ka sauna ehitamise luba.