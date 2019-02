Fotod: nõukaaegsest lagunenud garaažist sai väga ilus kodu

Vilniuse arhitektuuribüroo IM Interior tõestab taas, et suurepärane arhitektuur ei vaja palju ruumi: see vanast nõukaaegsest garaažist koduks ehitatud maja on kõigest 20 ruutmeetrit suur, aga mahutab ometi kõik eluks vajaliku, vahendab Inhabitat.

FOTO: inhabitat.com

Plekk-kestaga kaetud maja eksterjöör lubab arvata, et industriaalne hõng jätkub ka majas sees, kuid vastupidiselt ootustele on interjöör hoopis hele ja helge. Peamiselt on kasutatud naturaalset puitu.

FOTO: inhabitat.com

Kuigi paljud kriitikud väidavad, et minimajade liikumine ei ole lahenduseks üha tõusvatest kinnisvarahindadest tingitud eluasemepuudusele, jätkab see trend siiski ülemaailmset kasvu. See garaažiprojekt on suurepäraseks näiteks.

FOTO: inhabitat.com

Samuti näitab see maja väga ilmekalt, kui vähe inimene tegelikult eluks vajab: palju ruutmeetreid selles ei ole, aga olemas on kõik, mida 1-2 inimest tahta võivad.

Algupärasest majast ei jäänud alles suurt muud peale seinte. Maja sai uued aknad ja uksed, tugevdati konstruktsioone.

Majja sisse kavandati avatud planeering, nii et elutuba, söögituba ja magamistuba on kõik ühes ruumis. Majal on kaks akent.

FOTO: inhabitat.com

Et säilitada puhast ilmet, mida väike kodu väga vajab, on nutikalt kavandatud mööblisse peidetud ohtralt panipaiku. Voodit saab kasutada ka diivanina. Ka vannitoas on olemas kõik eluks vajalik, lisaks kaunis disain.

FOTO: inhabitat.com