Fotod: Hedvig Hanson müüb võimalusterohket kodu linna südames

Viljandi südames Maramaa tänaval asuva korteri netopind on tervelt 129 ruutmeetrit. Korteris asuvad: esik, köök-söögituba, elutuba, 2 magamistuba, duširuum-WC, kolmandal korrusel on korteri juurde kuuluv pööning, kuhu saab soovi korral ehitada 1-2 tuba.

See korter on just Sinule, kui Sind paelub elu linna tsentrumis, aga samas ihkad privaatsust. Läheduses asuvad bussijaam, kaubanduskeskused, kino, toidupoed jpm.