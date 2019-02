Eestis osutus jaanuari kõige menukamaks kinnisvarakuulutuseks 90ndate eramu

Kinnisvaraportaali KV.EE jaanuarikuu vaadatumatuks objektideks olid enamuses eramud, aga esimese viie hulka, küll viiendale kohale, mahtus ka üks korter.

1. 1990ndatel valminud maja Tallinna kesklinna ning Põhja-Tallinna piiril. Majas on kokku 4 tuba ja kaks korrust ning selle eest küsitakse 169 995 euro, mis Tallinna kesklinnas asuva maja kohta on päris hea hind. Majas on avatud köök-elutuba koos kaminaga. Krundi pind kokku on 136 m².

FOTO: KV.EE

2. Kolme magamistoaga, 1932 aastal valminud aga renoveeritud hubane 164.6 m² maja Nõmme mändide all. Maja asub vaiksel kõrvaltänaval. Bussipeatus, kauplus, 2 lasteaeda ja kool asuvad 400m raadiuses. Krundi üldpind kokku on 1134 ruutmeetrit.

FOTO: KV.EE

3. Soodne 139.5 ruutmeetrine maja Tallinna külje all, kõigest 10km kaugusel Tallinnast. Tegemist on üsna privaatse kinnistuga ja endise suvila piirkonnaga, rand on kõigest 1km kaugusel, jalutuskäigu kaugusel läbi metsatuka, mis kaitseb kinnistut ka meretuule eest.

FOTO: KV.EE

4. Tartus Ülenurmel ootab elanikke üks unikaalse välimusega maja. Maja pindala kokku on 159 ruutmeetrit ning valminud alles möödunud aastal. Krundi pind kokku on 1456 ruutmeetrit. Maja on projekteeritud Eesti tipparhitekt Andres Kadariku poolt.

FOTO: KV.EE

5. Hubane ja soe kolmetoaline korter Tartus Tammelinna äärses roheluses, Maarjamõisa piirkonnas. Lähedal asuvad Maarjamõisa polikliinik ja haigla, samuti väga hea bussiühendus (lähim ühistranspordi peatus alla 500m). Korteri pindala kokku on 155.9 ruutmeetrit.