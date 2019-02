Eesti Korteriühistute Liidu juhatus: Eestis tuleb rohkem energiavaesusest kõnelda

«Energiavaesus erineb sissetulekuvaesusest selle poolest, et tekitatud heaolulised kaod esinevad ka kõrgema sissetulekuga leibkondades, kes ei kuluta liialt suurt osa sissetulekust energiaarvete tasumiseks. Energiavaesus kujuneb aga välja kolme peamise teguri-madal sissetulek, kõrged energiaarved ja halb soojusefektiivsus- koosmõjul,» selgitas Jaadla, kelle hinnangul on energiavaesusest ja selle mõjudest Eestis liiga vähe kõneldud.

Energiavaesus avaldub tema sõnul riigiti erinevalt ning seetõttu esineb erinevusi ka energiavaesuse probleemi defineerimisel. Olenemata sellest, et energiavaesuse põhjused on üle Euroopa pigem sarnased, esineb piirkonniti ka teatud eripärasid. See tähendab, et olenevalt riigist on tegurite mõju energiavaesuse probleemile majapidamistes erineva kaaluga.