Fotod: Lasnamäel müüki pandud korteris on ära tehtud võimas töö

Lasnamäel Muhu tänavas on müüki pandud kõigi mugavustega korter, mis 2016. aastal väga silmatorkavalt hästi renoveeritud, vahendab kinnisvaraportaal City24.ee.

Kaasaegse ilmega kodu ei meenuta vaat et vähimalgi määral tüüpilist paneelmajakorterit ja ainuüksi piltide põhjal ei ütlekski, et kodu paneelmajas asub. Korteril on kolm rõdu.