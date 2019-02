Kass aitas Eesti korteris avastada eluohtliku varjatud puuduse

Kinnisasjade ostutehingutega on kindlaks määratud aeg, mil võib varjatud puuduste ilmnedes eelmise omaniku poole pöörduda ning paluda tal puuduste likvideerimise kulud kanda. Samuti on võimalik varjatud puuduste mastaabist sõltuvalt tehing ka tagasi pöörata. Üldine aegumistähtaeg on kaks aastat, kuid teavitama peab puudusest olenevalt mõistliku aja jooksul.

Eesti Õigusbüroo jurist Ülle Aliorgi sõnul on kinnisasja soetades mõistlik müügieseme ülevaatamisele kaasata ehitusvaldkonna asjatundja, kes oskab hinnata asja seisundit ja juhtida tähelepanu puudustele. «On selge, et kõiki vigu ei ole võimalik kohe märgata ning seetõttu ongi antud aeg, mille jooksul avastatud vigade osas on võimalik müüjale pretensioone esitada. Puuduste ilmnemisel tuleb koheselt neist kirjalikult teavitada teist lepingupoolt ning teha ettepanek puuduste kõrvaldamiseks ja anda selleks tähtaeg, kasutades lepingujärgseid õiguskaitsevahendeid. Kui kokkulepet saavutata ei õnnestu, siis soovitan nõu pidada juristiga, kuna üldiselt on taolised kaasused keerukad ning juristid oskavad sellises olukorras õigeid nuppe vajutada,» sõnas Aliorg.