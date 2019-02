Krundi valikul võivad ilmneda ootamatud lisakulud ja kohustused

Krundi valikul on rohkelt peensusi ja nüansse, mida arvesse võtta. Piisab ühest valest otsusest ning inimene kahetseb oma ostu kogu elu. Arco Vara kinnisvarabüroo Lõuna- Eesti müügijuht Janika Toots jagab kasulikke näpunäiteid, mille abil see teekond enese jaoks hõlpsamaks muuta.

Maa sihtotstarbe kohta saab infopäringu teha maa-ameti kaardirakenduse geoportaalist. Sisestades katastritunnuse või aadressi, saab näha, kas tegemist on elamumaaga.

Krunti soetades peab arvestama asjaoluga, et igale poole ei ole võimalik ehitada. «Kõige täpsema info, kas maa-alale on kehtestatud detailplaneering või kas kinnistule on võimalik taotleda projekteerimistingimusi, saab kohalikust omavalitsusest,» märkis maakler. Ehituspiiranguid saab aga vaadata maa-ameti geoportaalist kitsenduste kaardirakenduselt.