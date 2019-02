Vihjeks üürileandjale: kas üürikorter peaks olema sisustatud?

Kui eelloetletud nimekirjast on mõni üksik mööblitükk puudu, ei pruugi see osutuda teguriks, mis saab olema üürilepingu sõlmimise takistus. Kui aga olemasoleva mööbli ja muu sisustuse nimekiri kuivab liiga kokku, on üürnikul mõistlik ehk leida pisut kallima hinnaga korter, kus vajalik olemas on.