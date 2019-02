Hiinast seemnete tellijad ei pruugi oma kaupa kunagi kätte saada

Aiasõprade grupid Facebookis kihavad plaanidest Hiinast üksi ja hulgakaupa seemneid ja lillesibulaid tellida.

Tuleb aga arvestada sellega, et kõik, mis lubatud Hiinas, ei ole lubatud siin ja nii võib juhtuda, et hoolega valitud ja tellitud seemned ja sibulad kunagi aiasõpra rõõmustama ei jõua, sest neid ei lubata lihtsalt Euroopa Liitu sisse.

Maksu- ja Tolliameti (MTA) koduleht meenutab, et taimede ja taimsete saaduste sissetoomise planeerimisel tuleb kõigepealt välja selgitada, kas neid on üldse lubatud Eestisse tuua ja kas on vajalik fütosanitaarsertifikaadi olemasolu.

Kui tahad Eestisse tuua taimi või seemneid, mis pärit väljastpoolt Euroopa Liitu, peavad need olema varustatud taimetervise nõuetekohasust tõendava dokumendi ehk fütosanitaarsertifikaadiga, mille väljastab päritolumaa riiklik taimekaitseteenistus.

Kui tellid sellised taimed või seemned posti teel väljaspoolt Euroopa Liidu riike, on väga suur tõenäosus, et need ei jõua Eestisse kohale, sest on terve nimekiri taimi ja taimseid saadusi, mille sissetoomine Euroopa Liitu on keelatud.