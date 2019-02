Vannitubadesse jõudnud kummaline trend vaimustab inimesi

Tegemist on avatud dušinurgaga, mis kogub ülemaailmset tuntust, vahendab portaal Realtor. See tähendab, et dušinurgal pole seinu ega dušikardinat, see on lihtsalt üks avatud osa vannitoast.

See meeldib inimestele väga, sest annab vannitoale luksusliku ja kalli ilme, kuid nagu igal asjal, on ka sellel plusside kõrval omad miinused, mis paraku sageli enne lahenduse kasuks otsustamist ei selgu.

Üsna etteaimatav puudus on see, et säärase trendiga võib vett sattuda ka sinna, kuhu seda sattuma ei peaks. Kui dušinurk on aga korralikult kavandatud, tuleb selliseid probleeme ette minimaalselt.

Samuti tähendab see, et sa võtad duši täiesti avatud ruumis, mis paljude jaoks on probleem, aga selle peale ei tulda enne, kui seinte ja kardinateta dušinurk juba paigas on.

Kõige suurem miinus on aga hind: avatud dušinurgad on kallimad kui nende kinnised sugulased. Miks nii? Sest veekindlaks tuleb muuta kogu vannituba ja samuti tuleb väga hoolikalt teostada põranda kalle, et äravool toimiks.