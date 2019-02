Fotod: Tallinna külje all on müüa palkmajasõprade unistus

Palkmaja asub Tallinna lähedal looduskaunis kohas metsa sees. Ümbrus on väga vaikne, ideaalne paik looduslähedasele kodule, vahendab kinnisvaraportaal City24.ee .

Maja näol on tegemist kahekorruseline Finnlammeli keldrita üksikelamuga. Elamu on Finnlammeli OY toodetud liimpuidust palkmaja. Elamu juurde on kavandatud ka garaaž kahele autole ja saunamaja.