Kaks odavat parem kui üks kallis

Kinnisvaraäri võib olla üsna turvaline lisasissetulekuallikas, kuid selleks, et asi ka tõesti sisse tooks, tuleb teha eeltööd. Väga suurt rolli mängib siin see, millise korteri üüriäriks soetad.

Tartus üüriäriga tegelev Gerda (nimi muudetud) kinnitab, et kui on plaan selles valdkonnas tegutsema hakata, tuleb end kindlasti kurssi viia sellega, kuhu ja millist korterit tasub soetada. Väga suurt rolli mängib näiteks linnajagu, sest trendika piirkonna kinnisvara kipub olema ülehinnatud. «Olen pigem üritanud tabada kesklinnalähedasi piirkondi, mis alles hakkavad turul hinda minema. Pole mingit mõtet viimase laine sabas sörkida Kalamajja või Supilinna, kui veelgi parema elukeskkonnaga kandid südalinna lähedal on veel avastamata,» sõnas ta.