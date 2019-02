Aegumatu sisustustrend toob tubadesse kaks korda rohkem avarust

Nimelt, paljudel koduomanikel on kombeks paigaldada akna vastas olevale seinale peegel, mis toob tubadesse helgust ja avarust. Mida aga paljud ei tea, on see, et suurte põrandapeeglite efekt on oluliselt suurem seinapeeglitest, muutes toa koguni kaks korda avaramaks.