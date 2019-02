Kinnisvara analüütik: noored kinnisvarahuvilised jälgivad hoolega meediat

«Tõenäoliselt võib juba väita, et seni põhilise ostjaskonna moodustanud laulva revolutsiooni põlvkonna noored on suuremas osas oma ostuotsused langetanud, mistõttu jätkub lähiaastatel elukondliku kinnisvara üldise nõudluse vähenemine,» rääkis ta.

Samas märgib Eliste, et väikelinnades elavatest noortest on väga väike protsent laenuvõimelised. Noorte kinnisvara soetamise õhin ja valmidus on tihtipeale nende finantsvõimekusest suurem.

«Kuna eluasemelaenu võtmise korral on laenukliendi üheks suurimaks mureks peamiselt Euribori muutumine, on viimaste kuude vältel avaldatud meedias mitmeid laenuraha kallinemisega seotud artikleid, mis on mõjutanud tarbijaskonna kindlustunnet negatiivselt,» nentis ta, lisades et inimeste tarbimisotsused ongi üldjuhul väga tugevas sõltuvuses justnimelt sellest, millist sisu peavoolumeedia avaldab.