Värv, millest koduomanikel ei paista kunagi villand saavat

Loodust ja elu sümboliseeriv roheline on kõige tervitatum värvitoon inimeste majapidamistes. Kui heita kõrvale värviinstituutide aasta värvitrendid ja -suundumused, haarab koduomanike käsi kõige enam rohekate toonide järele.

Inimene on maast madalast igatsenud roheluse järele. Seetõttu ei olegi kuigi imekspandav, et rohelise erinevad varjundid meie majapidamistes ilma teevad, vahendab idealhome.co.uk. Suurbritannia kaubamajade kett John Lewis märgib, et nende 100 müüdavaimast tootest sisaldab ligi kolmandik rohelist.