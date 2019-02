Madalad laenumaksed on kinnisvaraostjad ära hellitanud

Madalad laenumaksed on kinnisvaraostjad mugavaks muutnud. Tegelikult tasub arvesse võtta, et Euribor ei jää igavesti negatiivseks.

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütles, et intressikulu jaguneb kaheks – üks on laenulepingus fikseeritud pangamarginaal, teine aga ujuv Euribor, mis tuleneb suuremate pankade omavahelistest rahaarveldustest. «Euribor on pikalt olnud negatiivne ja see on loonud väärarusaama, justkui raha laenamine jääbki odavaks. Paraku nii see pole, ajalooliselt pole enneolematu ka viieprotsendiline Euribor, mis laenude tänased kuumaksed kõrgustesse lennutaks,» selgitas ta.