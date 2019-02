Asjaarmastajatest arendajad Eesti kinnisvaraturule enam ära ei mahu

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütles, et arendajatel, kes ostjate heaolu peale ei mõtle, pole enam võimalust turule mõistlikel tingimustel siseneda. «Konkurents on tihe ja kui arendajad jätavad kokkuhoiu nimel hoonesse rõdud või panipaigad projekteerimata, ruumilahendus on pillav või piirkonna ostuvõimele mittevastav ja hinnastamine ebaadekvaatselt vormistatud, siis ei soovi selle projektiga seotud olla ei pangad, investorid ega kinnisvarabürood,» rääkis Sooman.

«Harjumaal on hetkel pakkumises 2500 uut korterit kokku 123 arendusprojektis ning laias laastus võib öelda, et kümnendik neist on kunagi mingi imenipiga rahastuse välja võlunud ebaprofessionaalsed arendajad, kelle objektide müük on tänaseks ka täielikult kinni kiilunud. Müügi tagamiseks peavad need arendajad tõsiselt hinnaga lööma,» prognoosis Sooman.