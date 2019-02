Hämmastav tulemus: kogenematu abielupaar ehitas raamatu abil maja

A post shared by Sarah Priestap (@floralmuckboots) on Oct 1, 2017 at 5:18am PDT

Sarah räägib, et kui ta Jeffiga 2009. aastal kokku sai, rääkis mees talle kohe, et tema unistus on ühel päeval oma perele maja ehitada. Sel ajal olid noored veel ülikoolis, käsil oli eluperiood, kus väga palju unistati, nii et Sarah ei võtnud mehe plaani kunagi väga tõsiselt, eriti arvestades tõsiasja, et mees oli fotograafiks õppimas ega teadnud ehitusest midagi.

Noored ise on majas sees elanud 2017. aasta märtsist ja ütlevad, et on tehtu üle tohutult uhked, mis sest, et esteetiline välimus tuli energiatõhususe pärast ehk pisut ohvriks tuua. Sarah on optimistlik ja ütleb, et kui maja saab korraliku terrassi ja ilusa haljastuse ümberringi, muutub ka see pilt kindlasti palju paremaks. Igal juhul võimas töö.