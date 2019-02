Lumest puhastamata katus toob rahatrahvi kaela

Raske lumi ja ka jääpurikad räästastes ohustavad Sinu maja lähedale pargitud sõidukeid. Väga oluline on selliseid ohte ennetada. Kui õnnetus peaks juhtuma, siis on abiks vaid kaskokindlustus. IIZI kaskokindlustuse tootejuht Kristiina Koitla juhib tähelepanu, et nende kahjude eest vastutab lõpuks ikkagi maja omanik ja kindlustusel on õigus esitada tagasinõue vastava kinnisvara omanikule.