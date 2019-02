Lindude talvine toitmine võib kasu asemel palju kahju teha

Kuigi siiani on talviti lakkamatult meenutatud vajadust tiivulisi sõpru toita, on selle vajalikus või suisa arukus üleüldse küsimuse alla seatud, vahendab portaal Cool Green Science.

Nimelt selgub paarist hiljuti läbiviidud uuringust, et talvine toitmine võib lindudele rohkem kahju teha kui kasu toob.

Ühes uuringus keskenduti põhiliselt sinitihasele ja uuriti talvise toitmise mõju nende pesitsusperioodi edukusele. Selgus, et sinitihased, keda talv läbi toideti, munesid vähem mune, haudusid välja veelgi vähem tibusid ja suutsid kasvatada suureks väiksema arvu noorlinde kui sinitihased, keda talvel ei toidetud.

Teises uuringus keskenduti rasvatihasele ja saadi sarnased tulemused: talvel toidetud linnud saavad vähem järglasi kui need, keda talvel ei toidetud.

Muidugi tuleb silmas pidada, et tegu on kõigest kahe uuringuga ja ka uuringu läbiviijad ise möönavad, et kindlasti on vaja teha mitmeid täiendavaid uuringuid enne, kui võiks üldse mõelda väitele, et lindude talvine toitmine on pigem kahjulik kui kasulik, kuid mõtteainet annavad need siiski.

Miks talvine toitmine täpsemalt väiksemat järglaste arvu põhjustab, kummastki uuringust ei selgu, kuid välja on käidud mitmeid erinevaid hüpoteese.

Ühe võimaliku põhjusena tuuakse välja, et inimese pandud toit on ühekülgne: see sisaldab liiga palju rasva, aga vajaks rohkem proteiini, mikrotoitaineid ja antioksüdante, et lindude munad oleksid kvaliteetsemad.

Teine teooria käib välja võimaluse, et talvine toitmine aitab raske perioodi üle elada nõrkadel lindudel, kes polegi jätkusuutlikud ja toitmata jätmise korral loodusliku valiku läbi hukkuksid.

Kolmas teooria aga ütleb, et on võimalik, et talvel toidetud linnud teevad oma pesa toitmiskoha lähedale hoolimata sellest, et pesaehituseks, munemiseks, haudumiseks ja noorlindude kasvatamiseks võib tegu olla äärmiselt kehva valikuga.