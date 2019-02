Sisekujundaja: unikaalsus trumpab sisustusajakirjades nähtu mitmekordselt üle

Ajakirjad ja uudisväljaanded on tulvil kaunilt sisustatud kodudest, mis püüavad koduomanikud kohemaid oma lummusesse. Ajakirjas avaldatu on silmale ilus vaadata, ent rahakotile raske kanda. Kole keeruline oleks elada ajakirjas kirjutatu ja kuvatu najal - veelgi keerulisem on küündida kõrgklassi tasemini. Vabakutseline ajakirjanik ja sisekujundaja Colin King õhutab seetõttu koduomanikke peenetest ajakirja standarditest mitte välja tegema ning heitma kõrvale mõtte täiuslikust kodust ja interjöörist.

Interjööripiltide taga on tema sõnul üldjuhul mitmepäevane ettevalmistus ja oma ala asjatundjate tundidepikkune töö, millest koduomanikel aimugi pole. Sestap ei olegi tema sõnul vaja lähtuda ajakirjades nähtud pildimaterjalist ning toodetest.

Et aga oma kodule väärtust ja eripära lisada, soovitab sisekujundaja hoida silmad lahti unikaalsete esemete osas, vahendab mydomaine.co.uk. Unikaalsete esemete all peab ta silmas midagi, mis on kas perekonna varamust välja kaevatud, kaugetelt reisidelt kaasa toodud või hoopis kirbuturgudelt soetatud. Kingi sõnul on see üks konkreetne krutskiga nipsasjake üldjuhul see, mis ruumi tervikuks seob ning glamuursed ja eksklusiivsed lahendused enese varju jätab. Ainulaadsust ja omapära võib tema sõnul lisada kasvõi isemeisterdatud käsitöö või keraamikaga.