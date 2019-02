Eesti Korteriühistute Liit: libedusest ja jääst tingitud õnnetused on juba kohtutesse jõudnud

«Paraku kipub tihtipeale olema nii, et jääpurikate ja libedusetõrjesse suhtuvad leigelt nii korteriomanikud kui ka väheteadlikumad ühistujuhid - arvatakse, et meie maja juures pole ju kunagi midagi juhtunud, küllap ei juhtu ka nüüd,» nentis Eesti Korteriühistute Liidu õigusosakonna juhataja Urmas Mardi.

Mardi rõhutas, et olukord on juba praegu väga tõsine - libeduse ning katuselt langenud lume ja jää tõttu toimunud õnnetused on kohtutesse jõudnud ning summad, mis ohvritele maksta tuleb, märkimisväärselt suured.