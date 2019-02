Fotod: Kalamajas on müüa erilise sisekujundusega kodu

Esimesel korrusel on elutuba ja köök, WC, duširuum ning panipaik. Panipaigas on pesumasin, gaasikatel, riiulid ja sahtlid asjade hoiustamiseks. Teisel korrusel on kaks magamistuba, lisaks on teise korruse koridoris mahukas seinakapp.

Korter on maitsekalt renoveeritud. Põrandatel on puit, esimesel korrusel on laudpõrand lakitud, teisel korrusel on värvitud. Vannitoas on põrand plaaditud. Köögis on valge köögimööbel, kus on integreeritud külmkapp, nõudepesumasin ja keraamiline pliit-ahi. Korter aknad avanevad vaatega sisehoovi.