Lastega perede kodus on lastetoa kõrval tähtsal kohal veel üks ruum

Selleks on korralikult kavandatud esik, kinnitavad kodusisusutussarjast «Property Brothers» tuntud sisekujundajatest vennad Jonathan ja Drew Scott.

Nende hinnangul on kaks ruumi, kus lapsed suudavad uskumatut segadust ja kaost tekitada ning kus läbimõeldud sisustus on äärmiselt oluline: need on lastetuba ja esik, kus lapsed vähemasti kaks korda päevas riietuma peavad.

«Alguses on lihtne: kohta vajavad vaid üleriided ja ka need panevad vanemad enamasti lapse eest ära. Aga kui lapsed jõuavad kooliikka, peab esik mahutama lisaks üleriietele ka seljakotid, hobivarustuse ja muu taolise. On oluline, et see ruum oleks väga läbimõeldult sisustatud,» sõnab Jonathan.

Drew lisab, et seepärast on äärmiselt tähtis läbi mõelda lapsesõbralik esikusisustus: nagid peaksid olema lapsele mugaval kõrgusel ja tal peaksid olema vajalikud panipaigad kõige vajaliku hoiustamiseks. Need peavad olema lihtsasti ligipääsetavad.