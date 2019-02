Sisekujundusmaailm lubab kunagi põlatud tööpinnamaterjalile suurt tähelendu

Kunagi põlatud materjali on tänapäeva uuenduslike tootmistehnoloogiate abil niivõrd kaugele arendatud, et inimsilmal on seda raske naturaalsest puit- või kivitootest eristada. Veel mitukümmend aastat tagasi leidus laminaati üsna kesises valikus - nüüd, mil ajad on teised, on ka nende saadavus, kvaliteet ning isegi otstarve meie majapidamistes sootuks erinev. Ajatundjate sõnul võiks remondi lävel seisvad inimesed sobitada laminaati lisaks tavaks saanud köögitööpindadele ja põrandatele ka elutoa seintele ja miks ka mitte lastetuppa.