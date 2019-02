Fotod: Eesti elamu kogub veebis ülemaailmset tähelepanu

Lõuna-Eestis Vastseliinas on kõigil võimalik nüüd ööbida 14. sajandist pärit Vastseliina linnuse juures. Seal asub külalistemaja, mille loojateks on KAOSe arhitektid.

FOTO: inhabitat.com

Maja on tervikuna nii hästi õnnestunud, et saab üleilmset tähelepanu, teiste hulgas on ehitise ära märkinud näiteks loodussäästlikku ehitust ja siskejunudust propageeriv portaal Inhabitat, kus maja kiidetakse sellepärast, kui hästi see linnusevaremetega kokku sulandub.

FOTO: inhabitat.com

Terasplaatidega kaetud ehitis on väga minimalistlik nii seest kui väljast ja sobib seepärast suurepäraselt ümbritsevasse ajaloolisesse keskkonda. Samas on selles olemas kõik mugavused ürituste korraldamiseks ja ööbijate majutamiseks.

FOTO: inhabitat.com

Ehitise põhiliseks inspiratsiooniallikaks ongi vana linnus, mis ehitati Vastseliinasse juba 1353. aastal. See on läbi aastasadade olnud populaarne palverännakute sihtkoht ja just palveränduritest on inspireeritud maja interjöör: tingimused on seal üsna askeetlikud, visuaalselt suurepärases kooskõlas keskajaga.

FOTO: inhabitat.com

Tegemist on kahtlemata vaatamisväärsusega, mida tasuks külastada ka kõigil eestlastel: see on suurepärane näide sellest, kuidas sobitada omavahel ajalooline vaatamisväärsus ja kaasaegne arhitektuur.